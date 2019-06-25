واشنطن ترتب مع دول الخليج لتحالف عالمي في وجه إيران

2019/06/25 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ترتب مع دول الخليج لتحالف عالمي في وجه إيرانأبوظبي - تعمل الولايات المتحدة على مواجهة التصعيد الذي قامت به إيران، وتهديداتها لأمن الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان، من خلال مناقشة ترتيبات جديدة أكثر تشددا تجاه طهران، وذلك بتنسيق كامل مع حلفاء واشنطن في الخليج.يأتي هذا فيما تستمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشديد العقوبات على طهران، وهذه المرة طالت العقوبات بصفة مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.وأعلنت البعثة الأميركية في دولة الإمارات أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ناقش خلال اسقباله من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تشكيل تحالف عالمي للتصدي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، في إشارة إلى إيران.وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن بلاده تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن تكون لها “عيون على حركة الشحن برمتها”.كما ناقش بومبيو قضية إيران والأمن البحري خلال زيارة إلى السعودية.واجتمع وزير الخارجية الأميركي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتناول طعام الغداء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أن يتوجه إلى الإمارات.وتناولت المناقشات حماية السفن في الخليج بعد هجمات على ناقلات في الأسابيع الماضية ألقت واشنطن بالمسؤولية عنها على إيران.وقال بومبيو على تويتر من جدة “حرية الملاحة أساسية”.وقالت وزارة الإعلام السعودية إن بومبيو والأمير محمد بن سلمان أكدا “وقوف البلدين جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب”.وأمر الرئيس الأميركي، بفرض عقوبات مالية “قاسية” على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وقال إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وإن هذه العقوبات ستحرمه من الوسائل المالية في ذلك.

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