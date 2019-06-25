2019/06/25 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب يعلن مشاركته في "ورشة المنامة" للسلام والازدهار أوضحت وزارة الخارجية المغربية، أن مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل المملكة في ورشة المنامة بشأن السلام والازدهار بالمنطقة.وأكد بيان لوزارة الخارجية، أنه بدعوة من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة يشارك موظف من درجة إطار من وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار"، التي تشهدها العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري. وأشار نفس المصدر ان مشاركة المغرب في هذه الورشة الدولية تأتي الى جانب دول عربية وأوربية وافريقية واقليمية ومنظمات إقليمية ودولية.وأوضح المصدر أن مشاركة المغرب في الورشة تاتي من قناعة المملكة وموقفها الثابت من حل القضية الفلسطينية على أساس حل إقامة الدولتين بشكل يضمن الاستقرار والتعايش والسلم ويودي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وبحدود العام 1967.

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