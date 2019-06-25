ترامب يدعو الدول المستوردة للنفط إلى «حماية سفنها»

2019/06/25 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن مطالب الولايات المتحدة من إيران «بسيطة جدا» وهي «الكفّ عن رعاية الإرهاب والسعي إلى حيازة السلاح النووي، بحسب زعمه.وأورد ترامب أن «حماية الممرات الملاحية في الخليج ليست أولوية بالنسبة إليه».وكتب «لسنا حتى بحاجة إلى أن نكون هناك طالما أن الولايات المتحدة هي حالياً أول منتج للطاقة في العالم!».ودعا ترامب الدول الأخرى المستوردة للنفط للتقدم إلى الخطوط الأمامية، مضيفا «91 بالمئة من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز و62 بالمئة (من واردات) اليابان، والأمر ينطبق على الكثير من الدول الأخرى».وتساءل ترامب «لماذا نحمي هذه الطرق البحرية (منذ سنوات طويلة) لحساب دول أخرى من دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائما خطراً».ويعد مضيق هرمز، الممر البحري شبه الوحيد الذي يربط بين الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وأسواق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.ولا يتجاوز عرضه خمسين كلم وعمقه ستون مترا.وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران وحرمتها من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.وتأجج التوتر بين واشنطن وطهران، يوم الخميس، بعد إسقاط إيران لطائرة مسيّرة أميركية.وتؤكّد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي.

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