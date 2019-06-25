البرلمان يرفع «عدد الوزراء» في الحكومة

2019/06/25 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميرفع البرلمان العراقي، أمس الاثنين، عدد الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى 21 وزيراً، وذلك بتمرير مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل، الذين تأخر التوصّل إلى اتفاق بشأنهم حوالي 7 أشهر، بالمقابل رفض البرلمان تمرير مرشحة وزارة التربية.وبتصويت البرلمان بمنح الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والعدل، تبقى حقيبة التربية شاغرة في تشكيلة الحكومة التي اعلنت في 25 تشرين الأول 2018 بثمانية عشر وزيراً من اصل 22 وزيرا تتشكل منها.وقد تسلم البرلمان ليلة الأحد أسماء مرشحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوزارات الاربع الشاغرة، وبحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ عام 2003 فإن الداخلية من حصة الشيعة والدفاع والتربية للسنة والعدل للاكراد.وخلال جلسة خاصة عقدها البرلمان، تم منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل فيما رفض مرشحة وزارة التربية، حيث سيرسل عبد المهدي مرشحا بديلاً عنها إلى البرلمان خلال 72 ساعة المقبلة للتصويت عليه في جلسة الخميس المقبل.والفريق ياسين طاهر حسن الياسري، الذي عيّن وزيراً للداخلية من مواليد 1958 ويعمل مستشاراً لوزير الداخلية لشؤون الشرطة، وهو باحث ومؤلف في قضايا الاستراتيجية الامنية والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الخاص.أما اللواء نجاح حسن الشمري الذي عيّن وزيراً للدفاع فهو من منطقة الأعظيمة وولد عام 1967، وهو خريج الكلية العسكرية عام 1987 وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية وعلى الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للامن الوطني، وقد شغل مهمة نائب قائد قوات مكافحة الارهاب بين عامي 2007 و2009 وعمل مدرسا اقدم في كلية الدفاع الوطني. وفي وزارة العدل، عيّن القاضي فاروق أمين عثمان محمد الشواني، وهو من مواليد كركوك عام 1957 وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والسياسة عام 1980.أما مرشحة التربية المرفوضة فهي سفانة الحمداني (مواليد 1963) حاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية التربية قسم اللغة الانكليزية عام 1983 ولها خدمة 30 سنة في التعليم.وكشفت رئاسة الحكومة عن توجيه عبد المهدي في 22 من الشهر الحالي رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشرح فيها الصعوبات التي واجهته في اكمال تشكيلة وزارته التي اعلنت ناقصة، منوها إلى مواجهته «مشكلات عويصة» بسبب عدم اكتمال نصاب حضور جلسات البرلمان او التصويت سلبا على بعض المرشحين، منوها إلى أنّه قد تمكن من تجاوزها بالتصويت على 18 وزارة وبقيت 4 وزارات.وحذر من انه من الخطأ ترك هذا الامر مفتوحا إلى ما لا نهاية ولذلك «نأمل حل هذه المسألة قبل عطلة البرلمان التشريعية التيي تبدأ في الاول من الشهر المقبل «والا سنصبح جميعا ملامين أمام شعبنا».وأشار إلى أنّه اذا رفض البرلمان بعض الاسماء من بين المرشحين الاربعة فإنه سيقدم أخرى بعد ثلاثة أيام كحد أقصى.وشدد على القوى السياسية بضرورة انهاء هذا الملف «ولذلك آمل الموافقة على المرشحين».ويأتي تعيين الوزراء فيما يواجه عبد المهدي تحديّاً كبيراً، إذ سجل أحد أكبر تحالفين سياسيين في البلاد 14 إخفاقًا للحكومة منها عدم اتخاذها اجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي والعجز عن استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان.فقد شخص تحالف الإصلاح والإعمار أحد أكبر تحالفين سياسيين افرزتهما الانتخابات البرلمانية الاخيرة عدم اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد والتراجع الأمني وانتشار السلاح وضعف الأداء الخدمي وغياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار والتساهل في استكمال التشكيلة الحكومية وعسكرة المدن وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان.

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