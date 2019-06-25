البزوني : البصرة مدينة آمنة والاجهزة الامنية قادرة على حماية الشركات النفطية وايقاف الاعتداءات

2019/06/25 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقياكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، عدم مغادرة أي موظف من الكوادر الاجنبية العاملة في الشركات النفطية الاستثمارية الى خارج العراق بعد سقوط صاروخين على مواقع نفطية في المحافظة.وقال البزوني في المؤتمر، ان المحافظة آمنة والشركات النفطية تواصل أعمالها مبينا الى ان الموقع المستهدف يبعد 120 كم عن مقر الشركات النفطية العاملة ضمن الحقول النفطية في المحافظة.واضاف ان الأجهزة الأمنية قادرة على ردع الاعتداءات التي تستهدف المواقع النفطية في المحافظة .واشار البزوني الى ان هنالك خطط امنية مشتركة وضعتها القيادات والأجهزة الامنية في المحافظة مؤكدا أن الوضع الأمني الحالي مستقر والشركات النفطية فضلا عن الاستثمارية مستمرة بالعمل، مبينا أن المحافظة أوعزت بإحالة المشاريع الخدمية بأسرع وقت ممكن.من جانبه ذكر قائد الشرطة الفريق رشيد فليح إن قيادتي العمليات والشرطة وضعت خطة لحماية المتظاهرين السلميين وتؤمن لهم انطلاق التظاهرة لحين انتهائها، مؤكدا الوقوف مع سلمية التظاهر ورفض أعمال التخريب التي تطال الدوائر الحكومية والمحال التجارية والمركبات وغيرها.

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