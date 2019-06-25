"داعش" يقتل ثلاثة مدنيين في كركوك

2019/06/25 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، بأن ثلاثة مدنيين قتلوا بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية تابعة لمدينة كركوك....

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