2019/06/25 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VoSqg9j0XYE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الراي العام مع مصظفى الراغب 24 6 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الراي العام مع مصظفى الراغب 24 6 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).