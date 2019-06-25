رئيس الوزراء العراقي يقترب من استكمال حكومته دون ضمان تحصينها من السقوط

2019/06/25 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطبقة السياسية العراقية تغرق بشكل متزايد في صراعاتها على المناصب الحكومية وما وراءها من مكاسب مادية ومعنوية، وتنساق بالتالي في انفصالها عن

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