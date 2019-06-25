العامري: نحن في خندق الدفاع عن فلسطين وضد صفقة القرن

2019/06/25 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، ان العراق وفلسطين معا في خندق الدفاع، فيما شدد على ضرورة افشال صفقة القرن....

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