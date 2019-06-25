أصيلة و”عبء” الديمقراطية: في مديح الصين وسنغافورة

2019/06/25 | 06:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مختلف المداخلات والمشاركات في ندوة “عبء الديمقراطية الثقيل: أين الخلاص”، في إطار ندوات جامعة المعتمد بن عباد في دورتها الـ34 ضمن

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