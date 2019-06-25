2019/06/25 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t4TnSLaB8HU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابعد غزارة الامطار والسيول ازمة عطش تضرب محافظات الناصرية والعمارة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابعد غزارة الامطار والسيول ازمة عطش تضرب محافظات الناصرية والعمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).