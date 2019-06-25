2019/06/25 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا طلال: عبد المهدي مكبل من قوى كبيرة وجمعنا ملفات لإستجواب خمسة وزراء قال النائب عن كتلة الحكمة محمود ملا طلال، ان الكتل السياسية هي التي أختارت المرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل.وقال ملا طلال ان "السيد عمار الحكيم أطلق رسالة الى تحالف الإصلاح باختيار بديل عنه كونه قائداً للمعارضة وهو تخلى عن رئاسة الإصلاح" مؤكداً انه "بقناعة جازمة ليس لعبد المهدي أي مرشح من الشخصيات التي تم اختيارها".وأكد، ان "البناء رشح وزير الداخلية {توفيق الياسري} ومرشح الدفاع من إئتلاف الوطنية ومرشح العدل للحزب الديمقراطي الكردستاني".وبين، ان "إختيار الوزراء كتلوي ومحاصصة كاملة وعبد المهدي اختار أسماء بعينها للمفاضلة بينها والمحاصصة واضحة والكتل السياسية هي التي اختارت المرشحين ".وتابع طلال "هدفنا إكمال الحكومة ودعمها مادامت على حق التصويت للنجاحات ومحاسبة التلكؤات" لافتاً الى ان "قوام المعارضة الدستوري لتصحيح المسار".ونوه الى انه "منذ شهرين نجمع ملفات لاستجواب خمسة وزراء ووصلنا الى نتائج دلت على الكثير من الخلل في مفاصل هذه الوزارات لا نستهدف كتلة معينة ولا شخصية بل نستهدف وظيفة أخلت بواجبها".وأكد طلال ان "عبد المهدي يتحمل المسؤولية من حيث المبدأ في تأخر إستكمال الكابينة وهو مكبل من قبل القوى السياسية الكبرى ونحتاج الى شجاعة عبد المهدي بمحاسبة الفاسدين".

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