2019/06/25 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوى: دعمنا لعبد المهدي مشروط والبرلمان سيمدد مهلة 30 حزيران أكد المتحدث باسم تحالف القوى العراقية، فالح العيساوي، ان دعم تحالفه لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مشروط".وقال العيساوي"على عبد المهدي النجاح في محاربة الفساد رغم انه استطاع الحد منه ودعمنا له يعتمد على معالجة الملفات كما ندعم تنفيذ البرنامج الحكومي خاصة في العلاقات الخارجية"مؤكداً ان "عبد المهدي لا يتحمل وحده جميع التراكمات بل جميع الكتل السياسية".وأضاف، ان "ماحدث داخل جلسة البرلمان من تصويت على المرشحين لباقي الكابينة تعد هي الأفضل منذ إنعقاد أول جلسة وكان التوجه لرئيس البرلمان التصويت للجميع باعتبار الأسماء مرشحة من رئيس الوزراء".ولفت العيساوي الى ان "بعض القوى لم تصوت لمرشحة التربية {سفانة الحمداني} بسبب مشاكل شخصية مابين بعض أعضاء تحالف القوى مع رئيس المشروع العربي خميس الخنجر وان عدم التصويت لها شخصية".وتابع "منذ البداية قلنا لدينا استحقاقات انتخابية ومكوناتية لن نتنازل عنها وان ترشيحات وزارة الدفاع والداخلية في 2018 كان هناك تنسيق واضح مابين الكتل السياسية وعبد المهدي الذي أعطيناه الحرية لاختيار احد الأسماء".وأكد "ندعم المعارضة التي تقوم الأداء الحكومي وتفضح الفساد وهناك قيادات سنية شابة ازاحت القيادات السنية الكبيرة وأسرنا كقيادات شابة عندما كنا في المحور بسبب ملفات تخص القيادات السنية الكبيرة والحرية غائبة ولم تكن لدينا مشكلة سنية بل في ضغوطات دولية مورست علينا".وقال العيساوي ان "تحالف سائرون تقول انها غير مشاركة في الحكومة رغم تسلمها المناصب" مشيراً الى، ان "مهلة التصويت على الدرجات الخاصة يوم30 حزيران هي فقرة واجبة التطبيق ومجلس النواب سيصوت بالتمديد".

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