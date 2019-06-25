80 نائباً يوقّعون على تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

2019/06/25 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، يوم أمس الإثنين، جمع تواقيع اكثر من ٨٠ نائباً لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي الذي سيتضمن امتيازات إضافية

تتعلق بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وحالات الإصابة جراء الواجب وضمان حقوق الشهداء والجرحى.

وقال النائب العقابي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، انه “من منطلق الوفاء والاعتزاز والتقدير لتضحيات قواتنا الأمنية الباسلة في وزارة الداخلية، أنجزنا، بفضل الله سبحانه وبدعم ومشورة عدد من المنتسبين الأبطال، مسوّدة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي والتي ستضمن في حال إقرارها من أعضاء مجلس النواب عدداً من الحقوق والامتيازات لمنتسبي وزارة الداخلية”.

وتابع البيان أن مسودة التعديل ستكفل “معالجة حالات الإحالة الى التقاعد جراء الإصابة أثناء الواجب، ومنح حق التقاعد الاختياري لمن هم تحت سن الـ ٥٠ وتعديل وضمان الحقوق التقاعدية للمنتسبين، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وضمان حقوق الشهداء والمصابين وتشكيل مديرية تعنى بهم، وغيرها من الامتيازات والحقوق التي تتناسب مع حجم التضحيات التي قدمتها هذه المؤسسة والمواقف المهمة لمنتسبيها الأبطال”.

وأعلن العقابي “نشر مسوّدة التعديل وعرضها أمام قيادات ومراتب ومنتسبي الوزارة لإبداء الرأي بشأنها وإثرائها بالملاحظات والتعديلات والإضافات التي يرونها ضرورية لتطويرها.”

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