2019/06/25 | 07:35

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حركة تابعة لنوري المالكي: تصريحات ترامب تطاول على "خامنئي" وعلى الحكومة العراقية أن تستدعي السفير الأمريكي

بغداد -

كلمة

اعتبرت حركة البشائر، العائدة لزعيم دولة القانون، نوري

المالكي، يوم الثلاثاء، تصريحات ترامب ضد إيران وفرض عقوبات جديدة

تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي، بأنها "تطاول" على

المرجعية.

وقالت الحركة في بيان ان "ما صدر من تطاول كبير على احد المرجعيات

الدينية المحترمة لدى المسلمين عامة وابناء الشعب العراقي خاصة هو

تجاوز سافر وتعد غير مقبول".

وتابعت "هنالك اصرار من الرئيس الامريكي والسفارة خلفها رغبة

صهيونية باستفزاز مشاعر العراقيين وتوتير العلاقة بين بغداد

وواشنطن".

وطالبت حركة البشائر الادارة الامريكية بتوجيه "اعتذار رسمي"،

والحكومة العراقية "باستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج

شديدة اللهجة".

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