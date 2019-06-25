صبحي مبارك مال الله - الأداء الحكومي -الأزمة الشاملة والوضع الأمني

2019/06/25 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله تعود من جديد أجواء الإحتقان والتوتر عند الشعب العراقي ، وسط حالات الإحباط واليأس التي كانت تساوره قبل الانتخابات الأخيرة في 12/05/2018 ، بسبب عدم كفاءة الأداء ، وعدم الإلتزام بالبرنامج الحكومي، وكذلك فيما يخص الأزمة الشاملة التي لازمته منذ 2003 والتي لم تجر لها معالجات جذرية ، وبعد التوقعات التي كان ينتظرها الشعب وهي عملية التغيير والإصلاح وطرد الفاسدين وتجفيف منابعه ، نرى بأن الذي حصل هو توحيد ا......

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