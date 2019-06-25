نادية محمود - حول زّج رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا في العراق..

2019/06/25 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود باشر مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والذي يدعو الى زج رجال دين باعتبارهم، فقهاء دين، داخل الهيئة القضائية.حيث ستقوم الاحزاب الاسلامية، بحالة اقرار القانون، بترشيح رجال الدين لعضوية المحكمة العليا.من المعلوم ان تشريع القوانين هي من مهمة البرلمان، وليس مهمة المحكمة العليا اصدار القوانين بل ان مهمتها هي مراقبة دستورية القوانين الصادرة من قبل البرلمان.اي لن يؤث......

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