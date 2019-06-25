سعود قبيلات - الأردن ليس مشاركاً في مؤتمر البحرين..

2019/06/25 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات اِندَرَجَت الأنظمةُ العربيّةُ التابعةُ كُلُّها في النهاية – كما هو متوقَّع – في الطابور الذليل الذي رسمته لها مشيئة راعيها الأميركيّ الإمبرياليّ، لتلتحق بالحظيرة الجديدة التي أُعدَّتْ لها في المنامة.وبالنتيجة، تبخَّرتْ كلُّ مظاهر التمنّع والتردّد الزائفة.وبعد كلّ تلك اللاءات، التي كان الغرض منها تخدير الناس، قرَّرت السلطة الحاكمة في بلادنا في النهاية أنْ تشارك في مؤتمر البحرين بممثِّل......

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