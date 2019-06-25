واشنطن تريد بناء تحالف لمراقبة الملاحة في الخليج

2019/06/25 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الاثنين إلى التمهيد لبناء تحالف لمراقبة حركة الملاحة في منطقة الخليج بعد الهجمات الأخيرة، في

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