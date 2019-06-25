2019/06/25 | 08:05

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إكرامية 23 ألف دولار..



رونالدو يثبت كرمه بطريقة قوية

متابعة -

كلمة

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن النجم البرتغالي

كريستيانو رونالدو يستمتع كثيرا بإجازته الصيفية التي يقضيها برفقة

عائلته، بعد موسم شاق مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح المصدر أن "الدون" اختار أن يستمتع بعطلته بعيدا عن الأضواء

والكاميرات، والأهم عن مصوري "باباراتزي"، مضيفا أن النصف الأول من

إجازته احتضنه منتجع فخم في كوستا نافارينو باليونان، وذلك للعام

الثاني على التوالي.

وبعدها، انتقل نجم "السيدة العجوز" وصديقته وأولاده الأربعة

للاستمتاع بما تبقى من عطلته على متن يخت فاخر في منطقة "الريفيرا"

الفرنسية.

وقبل أن يغادر اليونان، تقول الصحيفة، كان رونالدو (34 سنة) كريما

مع موظفي المنتجع السياحي الفاخر، حيث ترك لعشرة منهم بقشيشا تقدر

قيمته بنحو 18 ألف جنيه إسترليني (23 ألف دولار أميركي).

وذكرت "ذا صن" أن قضاء الليلة الواحدة في ذلك المنتجع يكلف على

الأقل 9 ألاف دولار لليلة الواحدة ، مشيرة إلى أن قيمة تأجير اليخت

في الريفيرا تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني (229 ألف دولار) في

الأسبوع.

ويضم اليخت 6 غرفة فخمة وصالة رياضية وقاعة سينما ومجموعة من معدات

الغوص ومعدات الرياضات المائية.

والعام الماضي، قضى النجم البرتغالي فترة من إجازته بنفس المنتجع في

اليونان، وسار على نفس المنوال، حيث ترك لخمسة من موظفيه بقشيشا

بقيمة 17850 جنيه إسترليني (23 ألف دولار أميركي).

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