2019/06/25 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريربعد ساعات من منحه الثقة، اليوم الإثنين 24 حزيران/يونيو، تداولت مواقع وصفحات تواصل اجتماعي تصريحًا لوزير الدفاع نجاح الشمري يؤكد فيها الحاجة إلى "تصحيح مسار الجيش والتخلص من الميليشيات".

نفت وزارة الدفاع تصريحًا نسب للوزير الجديد تحدث عن "التخلص من الميليشيات"

لكن وزارة الدفاع سارعت إلى إصدار بيان نفي قالت فيه إن إنه "حالما شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين السيد نجاح الشمري وزيرًا للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب، حتى جاءت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدلو بتصريحات غير مسؤولة تنسبها إلى السيد الوزير".

اقرأ/ي أيضًا: "الرسالة" تؤتي ثمارها..



البرلمان يحسم حقائب الأمن والعدل و"ينقذ" عبد المهدي

أضاف البيان، أن "وزير الدفاع لم يدل بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية ولا توجد لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات السيد الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية".

ووزير الدفاع الجديد هو: اللواء نجاح حسن علي الشمري 5 عامًا، تخرج من الكلية العسكرية عام 1987 بدرجة بكالوريوس في العلوم العسكرية، ثم حصل على درجة الماجستير في مجال التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني.

شغل الشمري منصب أمر لواء العمليات الخاصة خلال الفترة من 2003-2004، ومنصب قائد فرقة العمليات الخاصة من 2004 - 2007، فيما أحيل على التقاعد بناءً على طلبه برتبة لواء عام 2018.

اقرأ/ي أيضًا:

وثائق| السير الذاتية لمرشحي الوزارات الأربع

"فشل" وتشبث بالسلطة..



هل يطيح الجنوب الغاضب بعبد المهدي؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من "ورط" وزير الدفاع الجديد مع الميليشيات؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من "ورط" وزير الدفاع الجديد مع الميليشيات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).