هواوي تحقق إنجازا غير مسبوق بـ100 مليون هاتف

2019/06/25 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي الصينية الأسبوع الماضي أنها تمكنت حتى أواخر مايو الماضي من شحن 100 مليون هاتف ذكي، وذلك على الرغم من الحظر الأميركي المفروض عليها.وقالت هواوي إنها تفوقت على ما فعلته العام الماضي عندما تمكنت من شحن 100 مليون هاتف ذكي حتى 18 يوليو، متقدمة بفارق 49 يوما عما أنجزت عام 2018.ويبدو

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