إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية تزامنًا مع انعقاد ورشة المنامة

2019/06/25 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عمَّ إضرابٌ شاملٌ كافة الأراضي الفلسطينية تزامنًا مع انعقاد ورشة المنامة في البحرين، تعبيرًا عن الرفض الفلسطيني للورشة ولكل مخرجاتها، وتنديدًا بالمشاركة العربية فيها، وهذا ما أجمعت عليه جميع الفصائل والمؤسسات الفلسطينية.وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، سلسلة من الفعاليات الوطنية خلال الأسبوع الحالي رفضاً لصفقة القرن ومؤتمر المنامة.ودعت الهيئة، إلى […]

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