2019/06/25 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في العمل لاسيما عل الصعيد الأمني بعد ان تمرر تمرير ثلاث وزارات من أصل اربع شاغرة.وشدد حبيب في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “كلكامش برس”، على “أهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، لا سيما أننا تأخرنا كثيراً في استكمال الكابينة”.

وأضاف حبيب أنه “بصرف النظر عن المبررات، فإن ما حصل قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن جرف الحكومة كبرنامج واجب التنفيذ طبقاً لتوقيتاته الزمنية؛ حيث لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في أي ميدان من ميادين العمل، لا سيما على الصعيد الأمني؛ حيث ما زلنا نواجه كثيراً من التحديات”.

وأوضح أنه “مع استكمال التصويت على مرشح التربية في غضون أيام، فإن التكامل بين المؤسستين التشريعية والحكومية سيكون مهماً على صعيد تنفيذ الوعود والتعهدات التي قطعناها للشعب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في العمل لا سيما على الصعيد الامني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لم يعد ثمة مبرر لأي قصور في العمل لا سيما على الصعيد الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).