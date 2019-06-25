إيران: العقوبات الأميركية الأخيرة اغلبت طريق الدبلوماسية بشكل دائم

2019/06/25 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إيران، الثلاثاء، أن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تقوم بتدمير جميع الآليات الدولية القائمة للحفاظ على السلام والأمن في العالم، معتبرا أن اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة اغلقت طريق الدبلوماسية بشكل دائم.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريحات نقلتها قناة “العالم” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “فرض الحظر غير المجدي على قائد […]

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