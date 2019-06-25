تليغرام يطلق مزايا جديدة لمنافسة واتسآب

2019/06/25 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق المراسلة الفورى تليغرام عن إطلاق عدد من المزايا الجديدة، التى من شأنها مساعدة المستخدمين وتسهيل التنقل داخل التطبيق.وحسب موقع gadgetsالهندى، فإن منافس واتس آب أضاف العديد من المميزات الجديدة من أجل تبادل جهات ومعلومات الإتصال بين المستخدمين، إذ أصبح بإمكانهم الآن إضافة أرقام الأشخاص القريبين منهم من خلال فتح جهات الاتصال والضغط

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