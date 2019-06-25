الاتحاد الكردستاني: فاروق الشواني مرشحنا لمنصب وزير العدل

2019/06/25 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، ترشيحه لفاروق الشواني لمنصب وزير العدل، نافياً ان يكون الوزير مرشحاً من كتلة او حزب اخر غير الاتحاد.وقال النائب عن الاتحاد حسين نرمو، في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزير العدل (فاروق الشواني) تم ترشيحه لهذا المنصب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني”.واضاف نرمو، ان “الكثير من الخلافات حدثت […]

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