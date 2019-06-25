2019/06/25 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عثر موظفو الأرشيف الأمريكي، على صور لعواقب الهجوم الإرهابي في نيويورك في 11 أيلول 2001 على قرص من سوق السلع المستعملة.وتم اكتشاف أكثر من ألفين ونصف صورة لعواقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في البرجين التوأمين في نيويورك بمحض الصدفة على أحد الأقراص من سوق السلع المستعملة.ويعتقد موظفو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على صور جديدة لهجمات 11 أيلول في أميركا وكالة خطوة برس.

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