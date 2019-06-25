إيران: العقوبات على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية

2019/06/25 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت إيران اليوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر ”فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني (آية الله علي خامنئي وزعيم الدبلوماسية الايرانية (وزير الخارجية

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