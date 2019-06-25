بـ100 مليون هاتف.. هواوي تحقق إنجازا غير مسبوق في 2019

2019/06/25 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي الصينية الأسبوع الماضي أنها تمكنت حتى أواخر مايو الماضي من شحن 100 مليون هاتف ذكي، وذلك على الرغم من الحظر الأميركي المفروض عليها.

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