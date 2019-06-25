الرافدين ينفي فرض مبالغ اضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق بطاقة الماستر كارد

2019/06/25 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبالغ إضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق بطاقة الماستر كارد.

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