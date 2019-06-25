2019/06/25 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت “ناسا” طائرة X-59 QueSST الأسرع من الصوت بتصميم غريب يأتي على شكل “رصاصة” ذات أجنحة، ما أثار جدلا واسعا وأسئلة مثيرة حول تصميم قمرة القيادة.وفي بيان صحفي، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن طائرة X-59 ستكون مميزة بشاشة 4K وكاميرتين بدلا من النافذة الأمامية، معززة ببيانات التضاريس لتزويد الطيار بمعلومات المسار بدقة متناهية.وتسمى التقنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصميم طائرة ناسا الأسرع من الصوت من دون نافذة أمامية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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