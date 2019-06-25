المعارضة الموريتانية ترفض فوز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية

2019/06/25 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض مرشحو المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا النتائج المؤقتة التي منحت الفوز لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني.وكانت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة أكدت فوز ولد الغزواني، بحصوله على 52,01 بالمئة من الأصوات حيث حل في الطليعة في 14 من ولايات البلاد ال 15 أي باستثناء ولاية نواذيبو (شمال غرب).وتلاه بيرام الداه اعبيدي […]

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