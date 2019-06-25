مصرف الرافدين ينفي فرض مبالغ اضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق الماستر كارد

2019/06/25 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبالغ إضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , ان “الحديث عن فرض عمولة ادارية إضافية غير التي مثبته في وصل استلام الموظف راتبه لا اساس لها من الصحة حيث

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