2019/06/25 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرافدين ،اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مبالغ إضافية عند استلام الموظف راتبه عن طريق بطاقة الماستر كارد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، إن ” الحديث عن فرض عمولة ادارية إضافية غير التي مثبته في وصل استلام الموظف راتبه لا اساس لها من الصحة حيث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان هام لمصرف الرافدين بشأن العمولة المضافة على الراتب النعيم نيوز.

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