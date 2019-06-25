2019/06/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، عن تشديد الاجراءات على سائقي المركبات وتسجيل مخالفة على كل شخص لايمتلك اجازة السوق اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم بدون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:التشديد على ضبط مخالفة عدم حمل اجازة السوق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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