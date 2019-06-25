التربية تنهي الاستعدادات الفنية الخاصة بامتحانات الاعدادية

2019/06/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن انهاء استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي بجميع فروعها التي ستبدأ بعد غد الخميس في بغداد والمحافظات.وقال مدير العلاقات والاعلام بوزارة التربية فراس محمد حسن في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية من خلال تزويد المراكز الامتحانية […]

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