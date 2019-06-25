2019/06/25 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقدم طالب لجوء محتجز في مركز لانوس الأسترالي على حرق نفسه بعد أن يأس من إجراءات السلطات الأسترالية التي تؤكد أن قبول طالبي اللجوء الذين يأتون عبر التهريب يعد “ضربا من الخيال”، فيما طردت أسرة من للاجئين بعد سنوات من مطالبتها باللجوء في استراليا.وذكرت صحيفة الغارديان، أن طالب لجوء محتجز في جزيرة مانوس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراليا: قبول طالبي اللجوء الذين يأتونا بالتهريب ضرب من الخيال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراليا: قبول طالبي اللجوء الذين يأتونا بالتهريب ضرب من الخيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).