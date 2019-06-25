الداخلية الامريكية: توقيف عراقي يشتبه انتمائه لعصابات داعش في كوستاريكا

2019/06/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، توقيف عراقي يشتبه انتمائه لعصابات داعش في كوستاريكا.

وحذرت الوزارة، من "احتمال وجود عنصرين من عصابات داعش الإرهابي في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة".

وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن "شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لداعش، تم رصدهم في بنما في 12 أيار الماضي ثم في كوستاريكا في 9 حزيران".

وأشار البلاغ إلى أن "مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا".

وترجح السلطات الأمريكية أن "تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة".

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