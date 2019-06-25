تعرف على تفاصيل موجة الحر الجديدة التي تبدأ من اليوم الثلاثاء

2019/06/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية، الاثنين، الى موجة من الحر ابتداء من اليوم الثلاثاء، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم (24 حزيران 2019)، ان "مدن الجنوب ستكون الاكثر تأثرا بهذه الموجة ".

واضاف، انه "لاتوجد موجات رطوبة عالية في الجنوب خلال الايام القادمة، وستكون الرياح في عموم المدن شمالية غربية، وربما يكون هناك بعض فترات السكون ليلا تسبب طقسا مرهقا" .

وكان عطية قد ذكر في تدوينة سابقة، ان "مدن الجنوب ستسجل أعلى حرارة من كل المدن".

واضاف، ان سبب الموجة الحارة "مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بتياراته الهابطة يترافق مع وجود منخفض سطحي بتياراته الصاعده يجعل الشعور بالحرارة اشد".

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