قرار بمنع سفر منتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

2019/06/25 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت مواقع كوردية ان وزير الداخلية ووزير البيشمركة وكالة، كريم سنجاري قرر منع سفر منتسبي الوزارتين الى خارج البلاد.ونقلت المواقع معلوماتها عن كتاب صادر عن سنجاري، يقضي بمنع سفر اي ضابط او موظف في قوات الداخلية الى خارج البلاد بدون منح اجازة رسمية وتحديد اسباب سفره.

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