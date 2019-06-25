كلّفه مئات المليارات بيل غيتس يعترف بأفدح أخطائه

2019/06/25 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الملياردير الشهير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن أكبر خطأ ارتكبه خلال فترة إدارته لهذه الشركة العملاقة في عالم الإلكترونيات.وخلال مؤتمر Village Global قال غيتس: “منذ العام 2000 بدأت مايكروسوفت في تطوير نظام خاص لتشغيل الهواتف الذكية، لكنها لم تستطع أن تحتل الصدارة في سوق هذه الأنظمة..وخطأي هو أن هذا النظام لم

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