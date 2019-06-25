القوى يكشف عن خلافات بين الحلبوسي والزيدان بشأن مرشحة الخنجر للتربية

2019/06/25 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، عن خلافات بين رئيس التحالف محمد الحلبوسي ورئيس الكتلة النيابية للتحالف فلاح الزيدان بشأن مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني التي تنتمي لكتلة المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر.وقال الخربيط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الحلبوسي أكد لنواب تحالف القوى بضرورة التصويت لصالح المرشحة سفانة الحمداني […]

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