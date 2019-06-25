قيادي في الديمقراطي لـ

2019/06/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، ان هوية محافظة كركوك كردية، وهي جزء من اقليم كردستان.

وقال سلام لـ "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء،

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