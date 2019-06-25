مريام فارس صرت ثقيلة على مصر

2019/06/25 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مفاجأة بوصفها نفسها بأنها فنانة “ثقيلة على مصر”، وأجرها عال عليها.وقالت مريام على هامش مشاركتها في مهرجان “موازين” في المغرب، اليوم، إنها كانت تحيي حفلتين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر، قبل الثورة، مضيفة أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.وقالت:” أحب أن أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي

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