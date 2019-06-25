أحلام تل أبيب .وكوابيس المنامة

2019/06/25 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حلكة الساعات القادمة من عمر هذه الأمة يأتمر المؤتمرون في المنامة بأوامر صهيوأمريوهابية في أعنف مؤامرة وأفجر علانية للبيع .ظل التمهيد لأشهر مستمراً وتدريب الإعلاميين ومترسة القادة النوبتجية على التعامل مع صفقة .ثمة صفقة .تسميها الولايات المتحدة الأمريكية خطة السلام في الشرق الأوسط .وأسمتها العواصم في خطابها الرسمي وأتمرت محطات الإعلام على تسويقها …

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