نائب يكشف عن اراضٍ رسمية تستوعب مليون عائلة في بغداد ويطالب باستغلالها

2019/06/25 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، عن وجود اكثر من 50 الف قطعة ارض سكنية رسمية غير مستغلة من قبل الدولة، لافتاً الى ان ايصال الخدمات الى تلك الاراضي يجعلها قابلة لاستيعاب مليون عائلة.وقال عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “منطقة الشعلة تحتوي على 28 الف قطعة ارض سكنية اصولية غير […]

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