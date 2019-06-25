2019/06/25 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح عملاق صناعة السيارات الروسية “أفتوفاز” في تركيب كاميرات مراقبة في ورشة طلاء السيارات، قادرة على مراقبة عيوب التصنيع في سيارات لادا 4×4 التي ينتجها المصنع.وتقوم هذه الكاميرات بنقل هذه العيوب مباشرة إلى إدارة الورشات التي تتعامل مع هذه النواقص، بدلا من الاعتماد على تصويرها، وتحرير المستندات الورقية، ثم تسليمها للمدير المسؤول.ويساعد هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Lada 4×4 بتقنية جديدة من أفتوفاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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