2019/06/25 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغل النجم لاعب كرة القدم “كريستيانو رونالدو” لحظات المتعة مع ابنه جونيور كريستيانو وحبيبته جورجينا رودريغز، على متن أحد اليخوت، قبالة ساحل سانت ترووبيز، يوم أمس الأحد، حيث كان اليخت يجوب الريفيرا الفرنسية تحت أشعة الشمس الحارقة.وأبدى جونيور كريستيانو إعجابه الكبير بوالده، حيث أخذ يقلّد حركاته في الملعب، إذ استعرض النجم عضلاته بينما كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كريستيانو رونالدو وابنه يستمتعان على متن يخت فاخر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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