صحف الثلاثاء تهتم بتصويت البرلمان على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وعدم منح الثقة لمرشحة التربية

2019/06/25 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتصويت البرلمان على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وعدم منح الثقة لمرشحة التربية.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه وبعد سلسة اجتماعات مكثفـة شهدتها الساعات الاخيرة قبل عقد الجلسة،صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏امس وبحضور‎‎‏233 نائبا‏ على وزراء الدفاع […]

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